Stage hivernal des Red Panthers – La Belgique conclut sa préparation par une défaite 0-3 contre l’Argentine

L’équipe nationale dames de hockey sur gazon (FIH-13) a bouclé son stage hivernal en Amérique du Sud par une défaite 0-3 devant l’Argentine, samedi soir à Buenos Aires, lors de son dernier match d’une série des six duels amicaux contre la 3e nation mondiale. Après deux succès par 2-1 en ouverture contre le Chili (FIH-15) il y a deux semaines à Santiago, les Red Panthers ont ainsi aligné 3 partages et 3 défaites face aux championnes panaméricaines au terme de leur séjour outre-Atlantique, préparatif à la prochaine Coupe du monde de Londres (21/7-5/08). Samedi, les protégées de Niels Thijssen furent menées 0-1 sur pc à la mi-temps, avant de s’avouer vaincues encore par deux fois sur le même type de phase en seconde période.

« Rencontrer une équipe du top-3 mondial à six reprises fut une grande opportunité pour nous », a epliqué Niels Thijssen, le coach néerlandais de l’équipe belge. « Les joueuses vont à présent se consacrer à leur championnat national et poursuivront leur préparation par des entraînements hebdomadaires et une série de matches amicaux contre la Chine au mois d’avril », a encore ajouté l’entraîneur des vice-championnes d’Europe.

Source: Belga