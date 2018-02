Perturbations à Brussels Airport: le problème informatique chez Swissport résolu

Tweet on Twitter

Le problème informatique chez le bagagiste Swissport est résolu, indique la porte-parole de Brussels Airport Florence Muls. Celui-ci avait provoqué des perturbations à l’aéroport de Zaventem. Plusieurs vols avaient été retardés en raison de problèmes dans la gestion des bagages. « Heureusement, nous n’avons pas connu de trop fortes perturbations », ajoute la porte-parole. Le problème informatique concernait la société de manutention au niveau international. « Cela a provoqué des retards dans les vols et dans les livraisons des bagages », précise la porte-parole. « Swissport a fait tout son possible pour limiter les désagrément et a géré provisoirement les bagages manuellement. » Aucun problème n’a été constaté chez Aviapartner, l’autre bagagiste actif à Brussels Airport.

Source: Belga