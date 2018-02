Mondiaux de cyclocross – Sanne Cant a été au fond d’elle-même pour remporter son deuxième titre

Sanne Cant a dû faire appel à toute ses forces samedi à Valkenburg pour remporter son deuxième titre de championne du monde consécutif. « Ce fut la course la plus difficile de ma carrière », a lâché Cant juste après l’arrivée. « À la fin, j’y ai été à fond et j’ai dû aller chercher au fond de moi pour remporter ce titre. » Après un bon départ, Cant a en effet vu revenir Compton dans le coup avant que l’Américaine n’entame le dernier tour avec huit secondes d’avance sur l’Anversoise. « À ce moment là, je pensais que c’était foutu et que je roulais pour la deuxième place », révèle Cant qui est ensuite parvenue à refaire son retard et à rejoindre l’Américaine avant le poste matériel.

« Compton a ensuite fait une petite erreur. Je m’en suis rendue compte et j’ai pris un peu d’avance. Mais je savais que ce n’était pas encore gagné. Je n’avais pas beaucoup d’avance et il suffisait d’une faute pour que Compton revienne dans ma roue. J’ai dû rester concentrée jusqu’à la fin et suis finalement récompensée avec ce deuxième titre. Je suis incroyablement heureuse. À la fin mes jambes étaient complètement cramées. Le parcours était vraiment très dur. Katie aurait mérité elle aussi ce titre car elle roule ainsi depuis le début de saison. Je suis en tout cas très fière de pouvoir porter ce maillot arc-en-ciel une année de plus. L’an dernier, j’ai remporté le duel avec Marianne Vos et cette année avec Compton. C’est incroyable, d’autant plus que tout le monde disait que ce parcours ne me convenait pas. Voilà, je leur ai donné tort. »

Source: Belga