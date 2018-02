Mondiaux de cyclocross – La Britannique Evie Richards s’impose chez les dames espoirs

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Evie Richards a remporté son deuxième titre mondial U23 en cyclocross ce samedi à Valkenburg. La Britannique est arrivée en solitaire lors de l’épreuve réservée aux dames espoirs. Elle devance sur le podium la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado et l’Autrichienne Nadia Haigl. Meilleure belge, Laura Verdonschot a pris la 10e place. Richards a respecté le pronostic et s’est imposée en grande favorite, offrant ainsi une deuxième médaille d’or à la Grande-Bretagne après le succès de Ben Tullet chez les juniors messieurs.

La Britannique, gagnante du cyclocross de Namur chez les elites, n’a pas pris tout de suite le commandement des opérations. La Néerlandaise Alvarada a d’abord pris un peu de marge avant d’être reprise par Richards 4:30 après son attaque. À ce moment de la course, on comprenait déjà que Laura Verdonschot était trop courte pour la course aux médailles. Richards n’a ensuite pas éprouvé de grandes difficultés à distancer ses adversaires impuissantes.

Au premier passage sur la ligne d’arrivée, elle comptait ainsi déjà 21 secondes d’avance. Deux glissades et un problème mécanique n’ont pas perturbé la Britannique qui a rejoint l’arrivée en solitaire. Alvarado, malgré quelques difficultés en milieu de course, est parvenue à prendre la deuxième place et a devancé l’Autrichienne Haigl, une spécialiste de mountain bike.

C’est donc le deuxième sacre mondial pour Richards qui s’était déjà parée du maillot arc-en-ciel chez les espoirs il y a deux ans à Heusden-Zolder.

Source: Belga