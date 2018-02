Tweet on Twitter

Le Magritte du « Meilleur acteur » a été attribué à Peter Van den Begin pour son rôle dans « King of the Belgians » samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge. Il concourrait contre Jérémie Renier (« L’amant double »), Matthias Schoenaerts (« Le fidèle ») et François Damiens (« Otez-moi d’un doute »).

Source: Belga