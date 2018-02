Magritte du Cinéma 2018 – Emilie Dequenne à nouveau consacrée « Meilleure actrice pour son rôle dans « Chez nous »

Emilie Dequenne a été consacrée « Meilleure actrice » pour son rôle dans le film « Chez nous » de Lucas Belvaux samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge. Elle faisait face à Cécile de France (« Otez-moi d’un doute »), Fiona Gordon (« Paris pieds nus ») et Lucie Debay (« King of the Belgians »).

Emilie Dequenne a déjà été récompensée par deux fois dans cette catégorie pour « À perdre la raison » et « Pas son genre ».

Dans « Chez nous », l’actrice endosse le rôle de Pauline, une infirmière à domicile appréciée de ses concitoyens qui pratique dans le nord de la France. Elle se voit enrôlée en politique par un parti d’extrême droite et nous en fait découvrir ses coulisses et ses manigances électorales. A travers son parcours initiatique, ce sont les motivations des électeurs et leurs difficultés face à la vie qui transparaissent.

Source: Belga