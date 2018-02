Tweet on Twitter

Share on Facebook

Emilie Dequenne a été consacrée « Meilleure actrice » pour son rôle dans le film « Chez nous » samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge. Elle faisait face à Cécile de France (« Otez-moi d’un doute »), Fiona Gordon (« Paris pieds nus ») et Lucie Debay (« King of the Belgians »).

Source: Belga