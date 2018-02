Les Belges à l’étranger – Le manager de Burnley confirme que Steven Defour manquera probablement le Mondial

Le manager de Burnley Sean Dyche a confirmé samedi que Steven Defour manquerait fort probablement la Coupe du Monde en raison de sa blessure au genou. Le Diable rouge est susceptible de ne plus jouer jusqu’à la fin de la saison. Mercredi, Dyche avait laissé entrevoir une lueur d’espoir en parlant d’une absence de deux mois mais Defour avait rapidement précisé sur les réseaux sociaux que son absence serait plus longue. « Steven avait déjà ressenti une douleur au genou mais cela ne paraissait pas grave. Il a effectué un scan par mesure de précaution », a expliqué Dyche. « Celui-ci a montré qu’il y avait un problème au niveau du cartilage et que cela devait être absolument résolu. Tout va dépendre de comment l’opération se passera mais il pourrait être out jusqu’en fin de saison. Il y a même de grandes chances que ce soit le cas. »

Defour sera opéré lundi. Une blessure qui arrive au mauvais moment pour l’ancien soulier d’or qui réalisait une des meilleures saisons de sa carrière. Omniprésent dans le milieu de terrain de Burnley, le Diable Rouge a grandement contribué à la septième place provisoire des siens en Premier League.

Source: Belga