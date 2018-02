La fusillade dans un collège de Los Angeles considérée comme accidentelle

Les tirs dans un collège de Los Angeles où deux adolescents ont été blessés jeudi sont considérés comme accidentels car les balles étaient parties non intentionnellement du pistolet semi-automatique qui se trouvait dans le sac à dos d’une jeune fille, ont indiqué vendredi les autorités. La pré-adolescente de 12 ans dont l’identité n’a pas été révélée et qui a été arrêtée sur les lieux a été poursuivie vendredi pour avoir amené une arme à feu dans le collège Salvador Castro, où elle s’est déchargée accidentellement, blessant deux étudiants de 15 ans en pleine classe.

Elle a été formellement accusée d’être en possession d’une arme, et d’avoir apporté une arme à l’école où elles sont interdites.

Elle doit faire l’objet d’une inculpation lundi.

Les deux adolescents blessés ont été hospitalisés, un garçon grièvement blessé et une jeune fille moins gravement touchée. Tous deux devraient se remettre de leurs blessures selon les autorités.

Les armes à feu tuent plus de 30.000 personnes aux Etats-Unis chaque année.

