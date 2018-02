La force nucléaire américaine doit être modernisée, selon le Pentagone

Le Pentagone a publié vendredi une évaluation de la capacité nucléaire américaine pointant la nécessité de moderniser la force afin de garantir son effet de dissuasion. Le secrétaire d’Etat à la Défense James Mattis a affirmé que l’évaluation survenait à un moment critique de l’histoire américaine, alors que les Etats-Unis font face à un problème de sécurité international le plus complexe et exigeant depuis la Guerre froide

« Dans cet environnement, il n’est pas possible de repousser la modernisation de nos forces nucléaires si nous voulons préserver une dissuasion nucléaire crédible », a commenté M. Mattis.

L’évaluation demande une stratégie de dissuasion sur-mesure et flexible se basant sur des capacités nucléaires diverses dans les limites du traité. Il souligne la nécessité de moderniser et recapitaliser la « triade nucléaire » – missiles balistiques intercontinentaux,

missiles balistiques lancés par des sous-marins et avions à capacité nucléaire – pour suivre le rythme des développements géopolitiques.

Le remplacement de la triade, du commandement et du système de contrôle doit être la priorité pour le Pentagone, affirme le document.

« Notre triade nucléaire a été sûre pour plus de 70 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser devenir obsolète », a signalé le secrétaire à la Défense adjoint, Patrick Shanahan, durant un briefing.

Le rapporte pointe aussi qu’alors que les USA ont continué à réduire leur stock d’armement nucléaire, d’autres pays, comme la Russie et la Chine, ont évolué dans une direction opposée.

M. Mattis a aussi cité la poursuite du programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord et la capacité nucléaire de l’Iran en dépit de l’accord nucléaire.

