Jumping CSI-W de Bordeaux – Pieter Devos s’impose et décroche son ticket pour la finale de la Coupe du monde à Paris

Pieter Devos, en selle sur Espoir, a remporté samedi la manche de Coupe du monde de saut d’obstacles de Bordeaux. Cette victoire lui assure une place en finale, disputée du 10 au 15 avril à Paris. Devos est le seul Belge à avoir atteint le barrage, réunissant dix cavaliers. Gudrun Patteet (Sea Coast Pebbles Z) a commis trois fautes, François Mathy (Uno de la Roque) deux et Gregory Wathelet (Coree) a abandonné.

Au barrage, Devos et Espoir ont été les plus rapides des quatre paires ayant réussi un sans-faute avec un chrono de 36.53. L’Allemand Marcus Ehning, sur Cornado, et l’Espagnol Manuel Fernandez Saro, sur Cannavaro, complètent le podium.

Le Français Kevin Staut, onzième, conserve la tête de la Coupe du monde devant le Suédois Henrik Von Eckermann, qui s’est imposé à Sharjah.

Coupe du monde 5* 1m60:

1. Pieter Devos (Bel/Espoir) 0 strafpunten/36.53 s

2. Marcus Ehning (All/Cornado NRW) 0/38.09

3. Manuel Fernandez Saro (Esp/Cannavaro 9) 0/38.40

4. Paul Estermann (Sui/Lord Pepsi) 0/39.47

5. Carlos Enrique Lopez Lizarazo (Col/Admara 2) 4/37.79

…

30. François Mathy Jr. (Bel/Uno de la Roque) 9/79.13

31. Gudrun Patteet (Bel/Sea Coast Pebbles Z) 12/73.00

– Gregory Wathelet (Bel/Coree) Opgegeven

. Classement Coupe du monde après 12 épreuves:

1. Kevin Staut (Fra) 79

2. Henrik Von Eckermann (Sue) 64

3. Marcus Ehning (All) 57

4. Christian Ahlmann (All) 56

5. Roger-Yves Bost (Fra) 52

…

7. Pieter Devos (Bel) 49

33. François Mathy Jr. (Bel) 21

35. Niels Bruynseels (Bel) 20

35 Olivier Philippaerts (Bel) 20

60. Nicola Philippaerts (Bel) 8

66. Jérôme Guery (Bel) 7

76. Gudrun Patteet (Bel) 4

76. Zoë Conter (Bel) 4

76. Jos Verlooy (Bel) 4

87. Gregory Wathelet (Bel) 1

Source: Belga