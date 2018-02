Hockey indoor – Namur-Racing (m) et White Star-Watducks (d) en finales du championnat de Belgique

Tweet on Twitter

Les finales du championnat de Belgique de hockey en salle verront Namur et le Racing s’opposer d’une part pour le titre chez les messieurs, et le White Star ainsi que le Waterloo Ducks se rencontrer d’autre part chez les dames, dimanche au Spiroudôme de Charleroi. Namur s’est en effet défait 8-4 de l’Amicale Anderlecht en demi-finales, tandis que les Rats ucclois, doubles champions en titre, se débarrassaient 12-8 du White Star, samedi soir à Charleroi. Plus tôt dans la soirée, le club everois avait néanmoins réussi à qualifier son équipe féminine en finale après sa victoire 5-3 face au Racing dans le dernier carré. Les Etoilées défendront dimanche leur titre contre le Waterloo Ducks, qui est venu facilement à bout 6-0 du Parc Auderghem.

Messieurs:

Demi-finales:

Namur – Amicale Anderlecht 8-4

Racing – White Star 12-8

Dames:

Demi-finales:

Waterloo Ducks – Parc 6-0

Racing – White Star 3-5

Source: Belga