Coupe Davis – La Belgique mène 2-0 face à la Hongrie et peut se qualifier dès samedi pour les quarts

Il ne manque déjà plus qu’un point à la Belgique pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis 2018. Ruben Bemelmans et David Goffin ont en effet rempli leur part de contrat vendredi au Country Hall de Liège. Ruben Bemelmans (ATP 120) s’est imposé en quatre sets face à Marton Fucsovics, le numéro 1 hongrois et 63e mondial, 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) et 6-3 alors que David Goffin a maîtrisé tout autant son sujet en dominant en trois sets Attila Balazs (ATP 227). Le Liégeois, 7e mondial, a plié sa rencontre en 1h30 de jeu: 6-4, 6-4, 6-0.

Le double est au programme de la journée de samedi. Si la paire hongroise devrait être composée de Marton Fucsovics et d’Attila Balazs, les deux joueurs du simple, Johan Van Herck se réservait encore le temps d’une nuit avant de confirmer la sienne, même si l’on s’achemine vers le traditionnel duo Ruben Bemelmans et Joris De Loore.

Un succès belge assurerait déjà une place en quarts de finale pour la Belgique, en déplacement, soit en Serbie, soit aux Etats-Unis. Les Américains menaient aussi 0-2 à Nis, en Serbie, à l’issue des deux premiers simples de la première journée.

La Belgique, finaliste à deux reprises lors des trois dernières éditions, aurait encore la possibilité de clôre son duel victorieusement dimanche en cas de défaite samedi dans le double, avec déjà David Goffin dès 13h30, opposé à Martin Fucsovics, un adversaire, 8es de finaliste du récent Open d’Australie, qu’il n’a encore jamais rencontré sur le circuit. Johan Van Herck a cependant prévenu, « nous jouerons pour gagner le double et prendre ce 3e point le plus vite possible ».

