Corée du Nord: 200 millions de dollars de revenus d’exportations interdites en 2017

La Corée du Nord a exporté entre janvier et septembre 2017 des produits interdits par des sanctions de l’ONU lui générant des revenus estimés à près de 200 millions de dollars, selon un rapport de l’ONU vu vendredi par l’AFP. Ce document d’un groupe d’experts de l’ONU chargés de vérifier l’application des sanctions et remis aux quinze membres du Conseil de sécurité souligne notamment la poursuite d’exportation de charbon nord-coréen en dépit des sanctions internationales. Il évoque des pavillons de navire trompeurs, des transferts en mer de produits illicites entre navires et de la la documentation frauduleuse destinée à masquer l’origine du charbon.

source: Belga