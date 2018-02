Comment fête-t-on la Saint-Valentin aux quatre coins du monde ?

Si la coutume consiste à offrir des fleurs à sa bien-aimée le 14 février, la Saint-Valentin s’avère beaucoup plus insolite aux quatre coins du monde.

Tour d’horizon de ces traditions originales qui pourraient donner des envies de voyage.

Les Philippines

C’est la destination des amoureux par excellence, puisqu’un festival est consacré au baiser. Baptisé « lovapalooza » – à ne pas confondre avec le festival de musique Lollapalooza -, cet événement qui a lieu à l’occasion de la Saint-Valentin consiste à s’embrasser durant de longues secondes, dans la baie de Manille. Le moment de tendresse est censé démarrer à minuit pile.

Le Japon

Au pays du soleil levant, seuls les messieurs sont gâtés le 14 février. Les Japonaises ont en effet pour mission d’offrir du chocolat à la gent masculine. Si le présent doit certes être de meilleure qualité pour l’élu de son coeur, les offrantes doivent aussi avoir une pensée pour leurs collègues ou leurs proches de sexe masculin. Les Japonaises reçoivent un cadeau en retour un mois après, le 14 mars.

Taïwan

Les Taïwanais ont poussé le romantisme à son paroxysme dans la tradition d’offrir des fleurs. Les valentins doivent remettre des roses rouges, ce qui n’a rien d’original spécifiquement. Toutefois, les compagnes doivent prêter attention au nombre de fleurs, puisque 99 roses signifient que le bien-aimé déclare son « amour éternel » tandis que 108 roses sont tout simplement synonymes de demande en mariage.

La Finlande

Contrairement à ce qu’indiquent certains médias les Finlandais n’ont l’habitude de participer à une course originale à l’occasion de la Saint-Valentin qui consiste à porter sa compagne. Cette compétition existe mais elle a lieu en juillet. En Finlande, plus que l’amour, c’est l’amitié qui est célébrée le 14 février. Pour cette « journée des amis », il est fréquent que des groupes d’amis se réunissent pour un brunch ou un dîner et qu’ils participent ensemble à des activités. Le but de cette journée : que personne dans le pays ne se retrouve seul.

La Thaïlande

Le 14 février, et tout au long du mois, la Thaïlande assiste à une recrudescence de mariages. La fête des amoureux est surtout l’occasion pour les habitants et les voyageurs de s’unir. A force, la tendance a pris de l’ampleur et des mariages originaux sont célébrés : les partenaires se disent oui sous l’eau, sinon accrochés à une falaise, par exemple. Les couples célébrent aussi leur union dans le quartier de Bang-Rak à Bangkok, « le quartier de l’amour ».