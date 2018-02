Cérémonie 2018 des Machins du cinéma: 7 petits prix à la veille des Magritte

La 7e cérémonie des Machins du cinéma, les petits prix du cinéma belge, a eu lieu vendredi soir à la Bodega à Molenbeek-Saint-Jean, devant quelque 1.500 personnes. Maîtresse de cérémonie, Miss Machins (Ingrid Heiderscheidt) a décerné avec humour des prix insolites au petit monde du cinéma belge.

Le Machin de l’armurier a été remis à Olivier de Laveleye pour « Laissez bronzer les cadavres ». Le Machin du jeton de présence est revenu à Stéphane Bissot pour « Nos Patriotes », « Grand Froid », « Un profil pour deux » et « Maman a tort ». Elle a partagé ce prix avec Catherine Salée pour ses rôles dans « Marvin », « May Day », « Even Lovers Get the Blues » et « Kapitalistis ». Le Machin Théo Francken du travailleur immigré est allé à Bwanga Pilipili dans « Faut pas lui dire ». Le Machin de la speakerine à temps partiel a été remis à François Troukens pour « Un crime parfait ». Nicolas Lebecque et Bertrand Monette pour « Insyriated » se sont partagés le Machin de l’électro. Le Love Machin Hugues Dayez de la femme à poil – en référence à une exclamation déplacée en salle de presse lors de la cérémonie 2017 des Magritte – est revenu à Benjamin Ramon et Sofia Manousha dans « Insoumise ». Le Machin de la suite a été décerné par le public au producteur de « Parasol » afin de l’encourager à réaliser « Parapluie » endéans les 3 ans.

Source: Belga