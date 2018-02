Apple affiche 20 milliards de bénéfice en trois mois

Tweet on Twitter

Apple a réussi à engranger 20 milliards de dollars en trois mois, un résultat record qui représente à peine moins d’un quart de son chiffre d’affaires de 88 milliards de dollars, même si les ventes totales d’iPhone ont légèrement reculé. La marque à la pomme a voulu tuer dans l’oeuf les rumeurs selon lesquelles la dernière mouture de son iPhone ne séduit pas le public, et a ainsi affirmé que les ventes d’iPhone X « dépassaient (ses) attentes » sur le premier trimestre de son exercice décalé.

« Nous sommes ravis d’annoncer le meilleur trimestre de l’histoire d’Apple », a déclaré le patron Tim Cook cité dans le communiqué.

« L’iPhone X a dépassé nos attentes et a été notre iPhone le mieux vendu chaque semaine depuis sa sortie début novembre », a-t-il ajouté sans préciser, l’entreprise refusant de donner des chiffres par modèle.

Sur le trimestre, qui correspond aux fêtes de fin d’année, Apple a écoulé un peu moins de iPhones que pour la période des fêtes 2016 (1% de moins). Mais comme les appareils désormais vendus sont plus chers, le chiffre d’affaires des smartphones a augmenté de 13% à près de 62 milliards de dollars.

source: Belga