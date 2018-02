Puigdemont habite bien Waterloo

Alors que les autorités waterlootoises n’étaient pas au courant jusqu’à vendredi matin de l’arrivée sur le territoire de la commune de Carles Puigdemont, elles ont ensuite confirmé que le leader catalan s’installera bien à Waterloo.

L’information avait été publiée jeudi soir par le journal L’Echo, qui précisait que Carles Puigdemont venait de louer, via un ami proche, une villa à Waterloo. Les autorités communales n’ont toujours pas été officiellement informées à ce stade mais elles confirment sa présence.

« Nous n’avons eu de sa part aucune demande de domiciliation et il n’est d’ailleurs pas obligé de le faire. Mais à présent, nous avons effectivement eu la confirmation, via des voisins et la police, que Carles Puigdemont est bien là dans cette maison. On l’a appris un peu par hasard: il n’y a eu aucune information officielle pour l’instant », indique la bourgmestre Florence Reuter (MR).

Quant à d’éventuelles mesures de sécurité à prendre aux alentours de la villa du leader catalan, la bourgmestre waterlootoise précise qu’il s’agit plutôt d’une décision qui doit venir du Centre de crise fédéral. Et à ce stade, à sa connaissance, aucune mesure de ce type n’a été demandée à la police locale.