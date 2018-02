VIDEO. Un ferry sauve un wallaby dans le port de Sydney

Un wallaby a été sauvé jeudi soir dans le port de Sydney par un ferry qui avait aperçu l’animal, lequel s’était vraisemblablement jeté à l’eau pour échapper à un chien.

Les rotations de ferries vers le quartier de Manly, célèbre pour ses plages, ont brièvement été suspendues après que des passagers de l’un d’eux eurent repéré puis sauvé le marsupial à l’aide d’une corde.

.@manlyfastferry saving our wildlife – one wallaby at a time. #lifeisbetterinmanly pic.twitter.com/3wq7UyDGYf

— Renee Gartner (@renee_gartner) 1 février 2018