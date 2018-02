Les Pays-Bas versent une prime de 250 euros pour amener de nouveaux collègues

Les travailleurs de l’usine automobile VDL Nedcar à Born (Pays-Bas) reçoivent une carte cadeau de 250 euros s’ils amènent un nouveau collègue qui termine sa période d’essai avec succès, rapporte DeLimburger.nl vendredi. De nombreux Belges travaillent sur le site, situé à proximité de la frontière.

La mesure concerne tout le personnel, même les travailleurs détachés et les stagiaires. VDL Nedcar a débuté une grande campagne de recrutement, notamment via des affiches.

L’entreprise emploie 5.000 personnes et produit notamment des modèles des marques BMW et Mini.