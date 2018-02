Tinder-Surfing : Le concept d’un Bruxellois pour « matcher » et voyager gratuitement

Tinder-Surfing, ce nom ne vous dit peut-être rien. C’est normal puisque le concept a été imaginé par un jeune Belge. Ce dernier a décidé de détourner l’application de rencontres Tinder pour voyager gratuitement.

Depuis quelques mois, Anthony Botta, un Bruxellois de 25 ans, a réussi à faire le tour d’Europe grâce à l’application Tinder. Pendant deux mois il a voyagé dans huit pays grâce à sa nouvelle idée qu’il a lui-même dénommé « Tinder-Surfing » ( contraction entre Tinder et couchsurfing dont le principe est de dormir sur le canapé d’autres personnes).

Après avoir fini ses études en marketing, il a décidé de voyager tout en faisant des rencontres. Pour allier les deux, ce dernier a décidé de se faire héberger chez les filles rencontrées via l’application de « matching ».

Veux-tu être mon hôte ?

Expliquant à l’avance son projet à ses « matchs » Tinder, Anthony a réussi à se faire héberger d’un à cinq jours selon le pays où il se trouvait et de la personne avec qui il était. «Après quelques jours, j’ai découvert que je ne pouvais pas passer trois heures par jour à bavarder sur Tinder en expliquant ce que je faisais. J’envoyais donc un message expliquant que la personne était mon premier ‘match’ dans cette ville et en ajoutant le lien de ma vidéo Youtube suivi de « Wanna be my host (Veux-tu être mon hôte) ? », raconte-il.



Malgré son périple, le ‘Tinder-Surfer’ admet que toutes les filles n’ont pas été intéressées. La réponse la plus commune étant d’ailleurs «wow c’est cool mais pas pour moi, je vous souhaite bonne chance dans votre voyage». Le jeune homme admet s’être également fait insulter.

Il ne s’agit pas toujours de « matcher »

Pour Anthony, le concept était semblable à celui d’un rendez-vous normal sur Tinder, soit vous « matchez » soit non. « Ma meilleure hôte était en Allemagne. A un moment, j’ai pensé arrêter mon voyage et passer mes vacances avec elle. Mais ce n’était que mon troisième voyage et je me suis promis de continuer. Mais, nous sommes toujours en contact », affirme-t-il.

Son plan est davantage de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et de découvrir d’autres endroits. «J’aime sortir de ma zone de confort et Tinder-Surfing m’a totalement conquis», conclut-il.