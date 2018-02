Red Bull Elektropedia presents: FUSE The History of Belgium’s Premier Techno Club

Le Fuse, le temple de la techno, est une institution à Bruxelles et bien au-delà des frontières belges. Toutefois, personne n’aurait pu prédire un tel engouement lors de la première ouverture des portes le samedi 16 avril 1994, et encore moins les fondateurs de cette discothèque, à savoir Peter Decuypere, et Thierry Coppens.

Actuellement, les plus grands DJ du monde se produisent au Fuse, de Dave Clark à Laurent Garnier. De plus, c’est l’un des seuls clubs belges qui parvient à survivre. Même si les débuts furent extrêmement difficiles, le Fuse continuait, année après année, de déterminer la norme de la vie nocturne belge. Au fil du temps, le Fuse s’est bâti une réputation nationale et internationale, et s’est même vu décerner six fois le prix du Meilleur Club aux Red Bull Elektropedia Awards.

Red Bull Elektropedia retrace l’histoire du tout premier club belge de musique techno dans un documentaire d’une demi-heure. Découvrez-le!