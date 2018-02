Le Sénat polonais adopte une loi controversée sur la Shoah

Tweet on Twitter

Le Sénat polonais a voté dans la nuit de mercredi à jeudi une loi controversée, destinée à défendre l’image du pays, mais qui a conduit Israël à accuser Varsovie de vouloir « réécrire l’Histoire et nier l’Holocauste ». Les Etats-Unis ont exprimé mercredi leur « inquiétude » quant aux conséquences de cette loi. Elle risque d’avoir des « répercussions » sur « les intérêts et relations stratégiques de la Pologne, y compris avec les Etats-Unis et Israël », a mis en garde la porte-parole du département d’Etat.

