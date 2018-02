Le Groupe-Mémoire-Groep Herrinering poursuit son action après le décès de son président

Le Groupe-Mémoire-Groep Herrinering a décidé de poursuivre son action, malgré le décès de son président et dernier résistant Pierre-Paul Baeten le 20 novembre dernier, annonce-t-il jeudi dans un communiqué. La présidence est reprise par le Dr Yves Louis, pédiatre et syndicaliste médical. « Après le décès le 26 février 2017 de Philippe Claes et le 20 novembre de la même année, de notre président Pieter Paul Baeten, les derniers résistants et prisonniers politiques de notre association, les enfants de la deuxième génération ont la volonté de continuer leur combat », annonce l’association, qui rassemblait des rescapés des camps de concentration et d’extermination nazis.

Le Groupe-Mémoire-Groep Herrinering continuera à militer pour « l’historicité de la Seconde Guerre mondiale, la sauvegarde de la mémoire de la Résistance, le maintien de l’unité du pays, le respect des droits humains » et poursuivra son « opposition farouche aux ethnos-régionalismes en Belgique et en Europe. »

Source: Belga