Le coordinateur administratif annoncé dans le cadre de la réforme de la structure du SIAMU a été désigné

Le gouvernement bruxellois a désigné jeudi Philippe de Wergifosse au poste de coordinateur administratif au Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit du mandat administratif le plus élevé dans le cadre de la réforme de la structure du SIAMU appelée à se mettre en place à partir du 1er mars prochain.

Jusqu’ici la structure du SIAMU est bicéphale, celui-ci étant dirigé par un officier chef de service pour l’opérationnel, et un directeur pour l’administration. A l’avenir, le corps des pompiers bruxellois sera dirigé par un officier chef de service aidé par un adjoint. Le « coordinateur administratif » exercera quant à lui ses fonctions budgétaires, juridiques et de ressources humaines dans le cadre d’un mandat subordonné au directeur général – officier chef de service.

Selon le cabinet de la secrétaire d’Etat en charge du SIAMU, Cécile Jodogne (DéFI), la décision de jeudi est fondée sur l’avis d’une commission de sélection indépendante. Celle-ci s’est accordée à la majorité des voix sur la candidature de Philippe de Wergifosse qui prendra ses fonctions à partir du 1er mars prochain.

La commission de sélection a motivé le choix de Philippe de Wergifosse pour le mandat de coordinateur administratif sur la base de son expérience, de ses formations et de ses propositions.

Ingénieur agronome de formation et titulaire d’une spécialisation de conseil en substances dangereuses, Philippe de Wergifosse a relevé des défis professionnels variés en tant que lieutenant (de 2005 à 2014) et capitaine (à partir de 2014) au SIAMU. Il a eu l’opportunité de réaliser une analyse organisationnelle du SIAMU dans le cadre de ses études postuniversitaires. Toujours d’après le cabinet de Cécile Jodogne, la commission de sélection a notamment mis en exergue l’expérience du SIAMU et les formations complémentaires en gestion qui ont permis au futur coordinateur administratif de dégager des pistes d’améliorations y compris en gestion du changement.

