VIDEO. Un magnifique nuage arc-en-ciel aperçu dans le ciel brésilien

SINAIS.. SINAIS.. SINAIS!

NUVEM COLORIDA IMPRESSIONA NO CÉU DO PARANÁ!O vendedor autônomo André Luiz Nassif, de Ribeirão Claro, no norte do Paraná, filmou e fotografou uma nuvem colorida no céu da cidade no domingo (28). Segundo ele, o fenômeno durou cerca de 30 minutos e depois se dispersou.“Foi muito bonito. Nunca vi algo parecido. O pessoal que estava em um restaurante chegou a parar de comer e saiu para ver”, conta.E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça.O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Criador.Joel 2:30,31

Geplaatst door Apocalipse as portas op woensdag 31 januari 2018