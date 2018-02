« Privilégiez l’eau du robinet »

Tweet on Twitter

La Commission européenne souhaite que la consommation globale d’eau du robinet augmente dans l’UE.

Pour atteindre cet objectif, elle compte réviser une directive sur l’eau potable afin d’améliorer la qualité de la ressource, ainsi que la confiance en celle-ci par les citoyens.

« L’eau du robinet est une solution peu coûteuse, sûre et respectueuse de l’environnement », ont souligné les commissaires Karmenu Vella et Frans Timmermans.

D’après eux, les ménages européens pourraient économiser plus de 600 millions € par an, via une diminution de leur consommation du précieux liquide en bouteille. Cette attitude serait également particulièrement positive pour l’environnement, vu qu’elle contribuerait entre autres à diminuer la quantité de déchets plastiques, estiment-ils.

Retrouver la confiance

Pour convaincre les citoyens de recourir à l’eau du robinet, la Commission entend leur offrir un accès facile, notamment en ligne, à des informations relatives à la qualité et à la fourniture d’eau potable dans leur lieu de résidence.

« Les consommateurs doivent avoir confiance et pouvoir se dire qu’il n’y a aucun problème à passer de l’eau en bouteille à celle du robinet. C’est pourquoi nous voulons accroître la transparence », a expliqué M. Vella.

La révision de la directive encouragera aussi les Etats membres à mettre en place des équipements permettant d’accéder à l’eau potable dans les lieux publics, mais aussi à lancer des campagnes d’information concernant la qualité de la ressource hydrique. Elle fixera aussi de nouveaux critères permettant de déterminer la sécurité de l’eau.

En ce qui concerne la mise à disposition de l’or bleu gratuitement dans les établissements horeca, la Commission ne l’imposera pas, mais l’encouragera, a souligné M. Timmermans. « Nous ne sommes pas en mesure de légiférer sur tout ce qui nous agace et nous énerve parfois », a-t-il reconnu.