SpaceX a lancé un satellite de communications militaires pour le Luxembourg

La société américaine SpaceX a lancé mercredi un satellite de communications militaires de quatre tonnes GovSat-1, qui est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Luxembourg et l’opérateur privé de satellite SES. Le premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel est venu en Floride à la tête d’une importante délégation pour assister au lancement qui a eu lieu à Cap Canaveral à 16H25 locales (21h25 GMT).

Ce satellite permettra « des communications sécurisées entre les théâtres d’opérations tactiques, pour des missions maritimes ou dans des zones affectées par des crises humanitaires », précise SpaceX dans un communiqué.

GovSat-1 sera placé sur une orbite élevée géostationnaire qui permettra des communications en Europe, au Proche-Orient et en Afrique.

SpaceX n’a pas tenté après le lancement de faire redescendre le premier étage du lanceur pour qu’il se pose en douceur afin de le recycler, comme elle le fait de plus en plus désormais.

La société californienne a déjà effectué avec succès cette manoeuvre délicate à vingt-et-une reprises. Elle récupère ainsi cette partie la plus coûteuse de la fusée pour la réutiliser et réduire les coûts des vols orbitaux.

Pour ce dernier lancement, le premier étage avait déjà volé en 2017. Le lancement de mercredi intervient trois semaines après que SpaceX eut lancé un satellite secret du gouvernement américain appelé Zuma.

Selon le Wall Street Journal, le satellite n’aurait pas atteint l’orbite et serait retombé dans l’atmosphère. Le Pentagone n’a pas fait de commentaire.

SpaceX a affirmé que son lanceur avait parfaitement fonctionné et refusé d’en dire davantage, faisant valoir qu’il s’agissait d’une mission secret défense.

