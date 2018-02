Jupiler Pro League – Mehdi Carcela de retour au Standard en prêt avec option d’achat

Le Standard a officialisé le retour à Sclessin de Mehdi Carcela, mercredi soir, en toute fin du mercato hivernal. « Le milieu offensif belgo-marocain revient en bord de Meuse sous la forme d’un prêt (avec option d’achat) », a précisé le Standard. Carcela, 28 ans, a déjà évolué à deux reprises au Standard, entre 2008 et 2011 et entre 2013 et 2015. Entre ces deux passages, il avait vécu une expérience en Russie, à l’Anzhi Makhachkala. En 2015, il avait rejoint Benfica, où il est resté une saison. Carcela a ensuite pris la direction de l’Espagne, en signant à Grenade. Ce club l’a prêté à l’Olympiacos l’été dernier.

Après 16 rencontres et 1 but à l’Olympiacos, il est donc de retour au Standard. Avec les ‘Rouches’, Carcela a totalisé 157 rencontres et marqué 25 buts. Surtout, il avait participé au sacre de 2009. Il compte aussi un championnat du Portugal (2016) à son palmarès.

Carcela a disputé 17 rencontres pour l’équipe nationale du Maroc.

Source: Belga