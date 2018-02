Jupiler Pro League – Anderlecht obtient Lazar Markovic en prêt de Liverpool

Anderlecht a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord avec Liverpool pour le prêt de Lazar Markovic. L’attaquant serbe, 23 ans, évoluera à Anderlecht jusqu’au terme de la saison. Formé au Partizan Belgrade, Markovic a été transféré à Benfica en juillet 2013. Un an plus tard, il était recruté par Liverpool. Les ‘Reds’ l’ont prêté successivement à Fenerbahce (2015-2016), au Sporting Portugal (2016-janvier 2017) et à Hull City, où il a terminé la saison 2016/2017.

Markovic compte 22 sélections et 3 buts avec l’équipe nationale serbe.

Source: Belga