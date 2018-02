Croky Cup – Le message du capitaine d’un soir Paul-José Mpoku: « l’objectif, c’est les playoffs I »

« On a vraiment fait un très, très grand match », jubilait Paul-José Mpoku, capitaine d’un soir du Standard, en l’absence de Sébastien Pocognoli, blessé, après la large victoire, 4-1, de son équipe, mercredi contre Bruges en demi-finale aller de la Coupe de Belgique de football, et désormais tout proche d’une dix-septième finale. « Les occasions ont cette fois toutes été exploitées, ou presque. Il faut dire que Bruges jouait le jeu et dans ce cas, c’est toujours plus facile de bien jouer… » « Je suis surtout content pour Renaud (Emond, auteur de trois des quatre goals rouches, ndlr). « Il n’a pas toujours été titulaire, mais a encore une fois montré ce qu’il pouvait nous apporter. La suspension de notre buteur Orlando Sa avait sans doute de quoi inquiéter mais finalement, on en a quand même mis un de plus que dimanche passé contre Anderlecht (3-3, ndlr). Et on en a encaissé qu’un seul, même si c’est un peu dommage. Les choses se présentent bien après ce match-aller, mais la décision n’est pas tombée. Il faudra en effet se montrer très vigilant jeudi prochain au retour, et confirmer les belles choses montrées ce soir. Mais aussi en championnat et dès samedi (18h00, ndlr) à Lokeren. Parce que notre objectif numéro un, ne l’oublions pas, c’est les playoffs I », conclut Mpoku en s’éloignant avec Emond, le ballon du match en mains, tout récent papa et aux anges, mais également prudent. « Attention car il reste à terminer le travail », a-t-il lancé.

Source: Belga