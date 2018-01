Courir en ramassant les déchets, la tendance suédoise du plogging

Tweet on Twitter

De plus en plus de Suédois délaissent le traditionnel jogging pour se mettre au plogging qui consiste courir avec un sac poubelle entre les mains pour ramasser les déchets.

Depuis quelques mois, des groupes de coureurs d’un nouveau genre sillonnent les rues et les parcs en Suède. Comme la plupart des adeptes des running, ils sont équipés de baskets et de collants. Mais ils se distinguent avec accessoire qui fait toute la différence : un sac poubelle.

Un corps sain dans un environnement sain

Cette nouvelle discipline mêlant sport et écologie a été baptisée plogging, contraction du verbe « ramasser » en suédois et de jogging. Les premiers rassemblements de ploggers ont été organisés l’été dernier par l’association Plogga. Depuis ces rencontres ne cessent de se multiplier. « Nous avons déjà organisé 80 événements dans toute la Suède et cela inspire les gens. Chaque semaine, de nouvelles rencontres s’organisent » explique Erik Huss, l’un des fondateurs de la discipline.

Une inspiration pour d’autres Européens

La semaine dernière, la télévision suisse RTS a consacré un reportage à cette pratique et est partie à la rencontre de ploggers suédois. En moins d’une semaine, la vidéo a été vue plus de 4,3 millions de fois sur Facebook et partagée près de 100.000 fois.

Le plogging est ainsi en train de donner des idées à d’autres Européens. Le week-end dernier, le groupe Plogging France a ainsi été créé dans l’espoir d’organiser une première course plogging à Paris. Bientôt une communauté de plogging en Belgique ?

