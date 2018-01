Six Jours de Berlin – Kenny De Ketele et Moreno De Pauw passent à côté de la victoire

Kenny De Ketele et Moreno De Pauw, en tête à l’aube de la dernière journée, ont finalement dû s’incliner devant les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga au terme de la 107e édition des Six Jours de Berlin cyclistes, mardi soir. Le duo belge a terminé avec 469 points, à quelques longueurs des Néerlandais (495), qui prolongent leur titre. Havik et Stroetinga ont mieux négocié que les Belges la course à l’américaine, dernière épreuve de ces Six Jours. Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt complètent le podium à un tour des premiers.

De Ketele et De Pauw, vainqueurs en 2016 à Berlin, ont décroché la victoire à Gand et Rotterdam plus tôt dans la saison. Mi-janvier, De Ketele s’est aussi imposé à Brême, avec l’Allemand Theo Reinhardt.

– Classement final –

1. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 495 points

++ 2. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 469

– à 1 tour –

3. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All) 412

– à 2 tours –

4. Nico Selenati/Tristan Marguet (Sui) 415

5. Leif Lampater/Christian Grasmann (All) 348

– à 5 tour –

6. Mark Downey/Felix English (Irl) 350

7. Melvin Van Zijl/Nick Stöpler (P-B) 263

…

Source: Belga