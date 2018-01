Nouvelle manifestation à Bruxelles contre la politique de Theo Francken

Plus d’une centaine de personnes, selon la police sur place, se sont rassemblées mardi midi devant le Cercle de Lorraine à Bruxelles, à l’occasion de la venue du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. Les manifestants ont dénoncé sa politique à l’égard des migrants. Les slogans des manifestants ciblaient le Premier ministre Charles Michel et son secrétaire d’Etat. D’autres appelaient à la solidarité avec les sans-papiers. « On est déterminés à refuser cette politique anti-migratoire », expliquait ainsi un jeune militant.

Les manifestants ont salué les oppositions de juges d’instruction et de policiers relatives au projet de mettre en oeuvre des visites domiciliaires pour interpeller des migrants en situation irrégulière. « Je suis là pour protester contre Theo Francken et sa politique migratoire », a expliqué une manifestante de 29 ans. « Ce qui me heurte, c’est qu’on atteint des limites qui ne sont pas humainement acceptables. Il y a des rafles et maintenant il est question de visites domiciliaires. »

Si beaucoup de jeunes étaient présents, des personnes plus âgées avaient également fait le déplacement. « Je suis favorable à une large mobilisation avec les syndicats pour faire renvoyer ce gouvernement parce qu’il est en train de créer des situations qui font penser à celles que nos grands-parents ont vécues pendant la dernière guerre », a souligné Monique, 67 ans.

