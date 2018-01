Les Belges à l’étranger – Le PSG file en finale de la Coupe de la Ligue avec un bijou de Thomas Meunier

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue pour la cinquième année de rang en s’imposant 2-3 à Rennes mardi soir. Thomas Meunier a disputé les 90 minutes et a inscrit un but somptueux pour les Parisiens. Après un round d’observation, Thomas Meunier donnait l’avance au PSG suite à un effort en solitaire. Suite à un contre favorable, le Diable Rouge envoyait une reprise de volée des 25 mètres qui lobait Diallo, le portier rennais (24e). En deuxième période, le club parisien prenait le large grâce à Marquinhos (54) et Lo Celso (58e) avant de se faire peur après l’exclusion de Mbappe (63e). Dans une fin de match tendue, Sakho (85e) et Prcic (92e) réduisaient l’écart mais il était trop tard pour les Bretons. En finale, le PSG sera opposé à Monaco ou Montpellier.

En Angleterre, Liverpool, sans Simon Mignolet, s’est largement imposé sur le terrain d’Huddersfield, avec Laurent Depoitre pendant 90 minutes, lors de la 25e journée de Premier League. Les Reds ont fait la différence en première période grâce à des buts de Can (26e) et Firmino (45e). En deuxième période, Salah fixait le score à 0-3 depuis le point de penlaty (77e). Avec ce succès, Liverpool (50 points) rejoint provisoirement Chelsea à la troisième place du classement. Les Blues reçoivent Bournemouth mercredi soir.

Source: Belga