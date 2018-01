Les Belges à l’étranger – Boyata buteur lors de la victoire du Celtic, Musonda a joué ses premières minutes

Le Celtic a assuré sa place de leader en s’imposant 3-1 face à Hearts mardi lors de la 25e journée de Premiership écossaise. Titulaire, Dedryck Boyata a inscrit le deuxième but des siens. Prêté par Chelsea, Charly Musonda a joué ses premières minutes pour le club de Glasgow. Le Celtic donnait rapidement le ton dans la partie avec l’ouverture du score d’Odsonne Edouard dans les premières secondes (3e). Dedryck Boyata, qui a disputé l’ensemble du match, imitait son coéquipier quelques minutes plus tard. Le Diable Rouge doublait la mise sur un service de Dembélé (25e) qui plantait le troisième but du Celtic dix minutes plus tard (36e). En deuxième période, Hearts réduisait le score via Lafferty (67e). Arrivé lundi de Chelsea, Charly Musonda est monté au jeu à la 62e minute et a joué ses premières minutes avec sa nouvelle équipe. Le Celtic (60e points) garde la tête et compte provisoirement 14 points sur les Rangers, son plus proche poursuivant.

En Italie, l’Atalanta s’st inclinée 0-1 face à la Juventus lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie. Le but rapide de Gonzalo Higuain (3e) a suffi aux Turinois qui ont pu compter sur Gianluigi Buffon qui a arrêté le penalty de Gomez (25e). Timothy Castagne a joué les 90 minutes pour le compte de l’Atalanta. Le match retour aura lieu le 28 févirer au Juventus Stadium. L’autre demi-finale oppose l’AC Milan à la Lazio de Jordan Lukaku.

Source: Belga