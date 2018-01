Les Belges à l’étranger – Benteke retrouve le chemin des filets mais Crystal Palace partage à West Ham

West Ham et Crystal Palace se sont quittés dos à dos (1-1) mardi lors de la 25e journée de Premier League. Christian Benteke avait ouvert la marque pour les Eagles mais les Londoniens ont égalisé sur un penalty de Noble. Sur un centre de Townsend, Christian Benteke donnait l’avance à Palace d’une tête bien placée (25e). Le Diable Rouge n’avait plus marqué depuis le 16 décembre dernier et inscrivait son deuxième but de la saison. Seulement, Mark Noble rétablissait l’égalité en convertissant un penalty peu avant le repos (43e). En deuxième période, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager et se quittaient sur un nul blanc. Christian Benteke a joué les 90 minutes pour les Eagles, qui se classent 12e (26 points) à un point de West Ham, 10e.

En Championship, Leeds a été contraint au partage 0-0 sur le terrain de Hull. Avec ce résultat, les coéquipiers de Laurens De Bock, qui a disputé les 90 minutes, restent calés à 10e places avec 44 unités.

Source: Belga