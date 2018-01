Croky Cup – Glen De Boeck s’attend à un match retour compliqué malgré la victoire

Courtrai, entraîné par Glen De Boeck, s’est imposé 3-2 mardi soir lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique de football et a donc pris un mince avantage avant le retour. « La victoire était méritée mais rien n’est encore fait », a prévenu le T1 des Kerels. « J’ai vraiment apprécié ce que l’équipe a montré », a expliqué De Boeck. « C’était le genre de football dont un entraîneur rêve. Je n’ai pas encore vu beaucoup d’équipes belges jouer comme nous l’avons fait en première mi-temps. Nous avons mérité notre victoire même si le résultat final ne reflète pas vraiment notre domination. »

Courtrai se rendra dans le Limbourg le 6 février avec l’intention de se qualifier pour la finale. « Nous n’allons pas là-bas pour le partage », a assuré l’ancien défenseur international. « Ce sera une rencontre très compliquée et ce 3-2 est un résultat dangereux pour nous. Nous allons essayer de jouer de la même manière que ce mardi soir. »

Pour Genk et son entraîneur Philippe Clement, tout est encore possible. « Nous avons bien entamé le match puis le doute s’est installé. Pas assez présents dans les duel, on a perdu trop de ballons. L’état du terrain ne doit pas être une excuse. Si le résultat à la mi-temps était heureux, nous avons mieux joué en seconde période. Courtrai a ensuite marqué le but de la victoire et c’était mérité mais je refuse de jeter l’éponge. Nous allons jouer le match retour avec la ferme intention de se qualifier pour la finale », a ponctué le T1 des Limbourgeois.

Mercredi, le Standard de Liège et le Club de Bruges s’affronteront dans l’autre demie.

Source: Belga