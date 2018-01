Croky Cup – Courtrai bat Genk et possède un court avantage avant le match retour

Tweet on Twitter

Courtrai a émergé de son match contre le Racing Genk (3-2) en demi-finale aller de la Coupe de Belgique de football, mardi au stade des Eperons d’Or. Les troupes de Glen De Boeck se sont imposées grâce à un but de Lucas Rougeaux dans les dernières minutes et possèdent un mince avantage avant le retour prévu le mardi 6 février dans le Limbourg. Avec une équipe quelque peu remaniée par rapport au match contre Saint-Trond (1-1), en témoigne les cinq changements dans le onze de base, le Racing Genk va prendre le meilleur départ. Marcus Ingvartsen a ouvert le score à la suite d’un coup franc (0-1, 17e). Mais Courtrai, sur une frappe lointaine d’Abdul Ajagun (1-1, 24e), puis grâce à Larry Azouni à l’affut d’un tir repoussé par Vukovic (2-1, 35e), a repris l’avantage. C’était sans compter sur Thomas Buffel qui, heureux de voir le ballon lui revenir dans les pieds dans le rectangle, a égalisé juste avant le repos (2-2, 45e+1).

La seconde mi-temps, au cours de laquelle De Boeck s’est fait renvoyer en tribunes, a longtemps été stérile. Il aura fallu attendre les montées de Stjin de Smet et Jérémy Perbet pour voir les ‘Kerels’ reprendre les commandes du match. Sur un coup franc dévié au deuxième poteau, Lucas Rougeaux a trompé Vukovic, donnant la victoire aux Courtraisiens (3-2, 87e).

Mercredi à 20h45, le Standard accueillera le Club de Bruges à Sclessin dans l’autre demie. Le Standard a partagé dimanche l’enjeu contre Anderlecht (3-3) alors que les ‘Gazelles’ se sont inclinées à La Gantoise (2-0). Les deux vainqueurs se rencontreront en finale, prévue le 17 mars au stade Roi Baudouin.

Source: Belga