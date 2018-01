Chris Froome dément avoir accepté une courte suspension après son contrôle positif en 2017

Le quadruple lauréat du Tour de France cycliste Chris Froome a démenti mardi, via Twitter, l’information parue dans le journal italien Corriere della Serra. D’après le journal, le Britannique aurait donné son accord pour être suspendu six mois afin de pouvoir encore être au départ du Giro et du Tour. « J’ai vu les nouvelles dans le Corriere della Serra ce matin. C’est complètement faux », a écrit Froome sur son compte Twitter. Le 20 septembre, lors du Tour d’Espagne, qu’il a remporté, un taux trop élevé de salbutamol a été retrouvé dans son urine. Le Corriere della Serra a également indiqué que Froome serait prêt à renoncer à sa victoire dans la Vuelta et sa médaille de bronze du contre-la-montre au championnats du monde de Bergen.

Avec une suspension de six mois à effet rétroactif, le Britannique pourrait revenir au peloton bien avant le départ du Giro. Selon le quotidien, Froome et Sky se seraient rendu compte qu’il n’est guère possible de trouver une explication logique à la valeur élevée du salbutamol dans son sang. Ils sont également conscients que le fait de porter une affaire devant le comité antidopage pourrait entraîner une peine beaucoup plus sévère.

Source: Belga