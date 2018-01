Visites domiciliaires – Le conseil communal de Liège vote à l’unanimité une motion contre le projet de loi

Le conseil communal de Liège a voté lundi soir, à l’unanimité, une motion destinée à rejeter le projet de loi autorisant les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour illégal en Belgique. Toutes les formations représentées au conseil communal refusent que « les juges d’instruction soient utilisés comme des collaborateurs de l’Office des étrangers ». « Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et de contrôler toute personne susceptible de nuire à l’ordre public et considérant le cynisme du projet de loi qui implique de facto qu’une personne illégale puisse être plus que toute autre personne assimilée à un danger pour l’ordre public », le conseil communal de Liège invite le parlement fédéral à rejeter ce projet de loi. Il s’engage, par ailleurs, à ce que, « quoi qu’il advienne, les forces de police liégeoises n’aient jamais recours aux prescrits de ladite loi si celle-ci devait être votée ».

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a précisé que cette motion sera transmise au président de la Chambre, aux différents groupes parlementaires, au Premier ministre Charles Michel, au ministre de l’Intérieur Jan Jambon et au ministre de la Justice Koen Geens.

Source: Belga