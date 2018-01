La période de transition après le Brexit se terminera le 31 décembre 2020

Les Etats membres de l’Union européenne (UE) ont renouvelé lundi le mandat de la Commission européenne pour les négociations du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’UE. On peut désormais travailler à une période de transition destinée à adoucir le départ des Britanniques prévu pour le 30 mars 2019. Celle-ci s’arrêtera cependant au plus tard le 31 décembre 2020. Les ministres européens n’ont eu besoin que de quelques minutes pour donner le coup d’envoi de la deuxième phase des négociations, a indiqué sur Twitter une collaboratrice du négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier.

Il a également été décidé que toutes les règles et législations européennes continueraient à s’appliquer au Royaume-Uni durant la période de transition. Les Britanniques ne seront par contre plus représentés dans les institutions de l’UE. Ils n’auront plus non plus leur mot à dire sur la politique de l’Union.

Source: Belga