Grammys 2018 – Alessia Cara « Révélation de l’année », 2 Grammys pour Ed Sheeran

Le chanteur pop britannique Ed Sheeran a remporté deux Grammys dimanche à New York, celui de « Meilleur album pop vocal » pour « Divide » et celui de « meilleure performance pop en solo » pour « Shape of You », l’un des tubes de cet album. Lors de cette 60e cérémonie des Grammys, récompenses annuelles de l’Américaine « The Recording Academy », le chanteur aux cheveux roux a été préféré, pour la première catégorie (« Meilleur album pop vocal »), aux nommés Lady Gaga, Coldplay ou encore Kesha. La chanteuse canadienne Alessia Cara a quant à elle remporté la prestigieuse récompense de Révélation de l’Année, une performance pour cette jeune femme venue à la pop après avoir commencé en faisant des vidéos dans sa chambre. Originaire de la banlieue de Toronto, Alessia Cara, 21 ans, était notamment en concurrence avec Julia Michaels et Khalid. « Je fais semblant de remporter les Grammys depuis que j’étais enfant, sous la douche », a-t-elle déclaré à l’annonce de sa victoire.

Egalement parmi les premiers vainqueurs à être annoncés dimanche: le légendaire groupe allemand de musique électronique Kraftwerk. Il a décroché le premier Grammy Award de sa carrière, dans la catégorie du meilleur album dance et électronique, pour son disque live « 3-D The Catalogue ». Aucun membre du groupe n’est venu recevoir la récompense sur la scène du Madison Square Garden de New York. Des deux fondateurs, originaires de Düsseldorf (ouest), seul Ralf Hütter, aujourd’hui âgé de 71 ans, est encore de l’aventure. Kraftwerk est considéré comme le groupe fondateur de la musique électronique, qui dès le tout début des années 70 a utilisé des synthétiseurs, des vocodeurs (dispositif de traitement de la voix) et des machines de son invention, mais aussi des arrangements minimalistes et des boucles rythmiques répétées inlassablement.

source: Belga