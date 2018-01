Canada: Justin Trudeau appelle à ne pas laisser « le racisme prendre racine »

Le Premier ministre canadien a appelé lundi les Canadiens à « se dresser contre l’islamophobie et toute forme de discrimination » en rendant hommage aux six musulmans tués il y a tout juste un an à la mosquée de Québec.Le chef de gouvernement, qui devait présider lundi soir à Québec les cérémonies de commémoration de cette tuerie, a déploré la « normalisation » des actes de discrimination. Justin Trudeau a promis de « combattre ce sentiment qui a mené » à la mort de six musulmans sous les balles d’un étudiant aux idées proches de l’extrême droite. Les actes de discrimination qui « trop souvent, ne sont pas remarqués ou dénoncés », comme les insultes ou graffitis, « sont devenus des lieux communs, normalisés et même tolérés » au Canada, a souligné M. Trudeau.

« Nous n’aurions jamais dû en arriver là pour que nos attitudes changent », a poursuivi le Premier ministre, en exhortant les canadiens à empêcher « le racisme (de) prendre racine dans notre société ».

Le 29 janvier 2017, juste après la prière du dimanche soir, un tireur avait fait irruption dans la mosquée du quartier résidentiel de Sainte-Foy à Québec et ouvert le feu sur les fidèles rassemblés. Outre les six morts, quatre personnes souffrent toujours de handicaps, pour ce qui reste l’une des pires tueries dans un lieu de culte de l’islam en Occident. Les jours suivants, des milliers de personnes dont le Premier ministre s’étaient rassemblées à Québec pour exprimer leur soutien à la communauté musulmane.

L’auteur présumé de la fusillade, Alexandre Bissonnette, a été formellement inculpé en octobre pour le meurtre de six personnes et la tentative de meurtre concernant les 35 autres fidèles qui se trouvaient dans la mosquée, et son procès doit s’ouvrir fin mars.

