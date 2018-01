VIDEO. Un éléphant enjambe le poste-frontière entre la Chine et le Laos

Tweet on Twitter

Il n’y a pas de frontières pour les animaux. Ce week-end, un éléphant sauvage a ainsi été aperçu en train d’enjamber les barrières d’un poste-frontière entre la Chine et le Laos.

Ce samedi 27 janvier, aux alentours de 4h30 du matin, un éléphant sauvage avait visiblement envie de faire une petite virée nocturne. Des caméras de surveillance installées à un poste-frontière situé entre le Chine et le Laos ont filmé l’animal en train d’enjamber les barrières de sécurité pour se rendre au Laos.

Manifestement pas vraiment convaincu pour le pays, à peine 2h plus tard, il a été aperçu en train d’effectuer le chemin inverse et rentrer en Chine. Cette fois, le pachyderme a pris soin de contourner la barrière et de ne pas l’enjamber.

L’animal sauvage n’a causé aucun dégât et n’a pas fait de blessés. Les autorités estiment qu’il avait un petit creux et qu’il était à la recherche de nourriture, celle-ci se faisant plus rare dans les forêts en hiver.

L’éléphant d’Asie est une espèce en danger. Environ 300 spécimens vivent par la préfecture autonome de dai de Xishuangbanna. De mémoire de douanier, c’est la première fois qu’un pachyderme traverse le poste-frontière de la sorte.