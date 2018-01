Tour de San Juan – Giacomo Nizzolo décroche la dernière étape au sprint, Najar vainqueur finale

Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) a remporté la dernière étape du Tour de San Juan (cat. 2.1.), dimanche en Argentine. L’Italien de 28 ans réglé, au sprint, la 7e et dernière étape disputée autour de San Juan sur la distance de 141,3 kilomètres. Il a devancé les deux coureurs de l’équipe belge Quick-Step Floors, l’Argentin Maximiliano Richeze et le Colombien Alvaro Hodeg. La victoire finale est revenue à l’Argentin Gonzalo Najar (Sindicato Empleados). L’étape a été marquée par une échappée au long cours. Les trois derniers fuyards ont été repris à 9 kilomètres de la ligne, laissant place au sprint final. Les équipes Trek-Segafredo et Quick-Step Floors ont alors organisé leur train mais c’est finalement l’équipe américaine qui a décroché la victoire grâce à Nizzolo, dont c’est la 18e victoire en carrière. Jens Keukeleire (Lotto Soudal) a terminé 8e et premier Belge de l’étape.

Champion national d’Argentine, Gonzalo Najar, 24 ans, a pris les commandes du général après sa victoire dans la 5e étape, a remporté dimanche la première course à étapes de sa jeune carrière. Il devance l’Espagnol Oscar Sevilla (Medellin-Inder) de 51 secondes et l’Italien Filippo Ganna (UAE) de 1:11. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) termine 6e à 1:59.

Samedi, Jelle Wallays (Lotto Soudal) a remporté en solitaire la 6e étape, résistant au retour du peloton. Quick-Step Floors a enregistré deux victoires d’étape avec les succès du Colombien Fernando Gaviria et de l’Argentin Maximiliano Richeze.

Source: Belga