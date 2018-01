SNCB, TEC et De Lijn plus chères dès jeudi

Bruxelles La SNCB augmente certains de ses tarifs le 1er février. Les abonnements scolaires et les abonnements domicile-travail verront leur prix progresser de 2,49% tandis que les autres produits augmenteront en moyenne de 1,49%. Le tarif de certains billets reste inchangé (Go Pass 10, Rail Pass et carte vélo d’un jour). En Wallonie, le TEC privilégiera désormais les recharges sur cartes Mobib aux achats dans les véhicules. Les billets vendus à bord des véhicules et les tickets uniques seront désormais soumis à une majoration de respectivement 0,50 euro et 0,30 euro par rapport au même titre de transport chargé sur une carte Mobib. Le parcours Next (sur 1 ou 2 zones) passera de 1,90 à 2,00 euros. Les abonnements Next, Horizon et Horizon+ augmenteront de 0,40 à 7 euros en fonction des formules choisies. Un abonnement semestriel sera par ailleurs créé pour les 12-24 ans. De Lijn indexe aussi ses tarifs. A Bruxelles, la Stib a décidé de ne pas les augmenter.

Source: Belga