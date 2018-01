Les Belges à l’étranger – Manchester City s’impose 0-2 à Cardiff grâce à un but de De Bruyne et se qualifie

Manchester City s’est imposé 0-2 dimanche à Cardiff et a assuré sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe d’Angleterre de football. Kevin De Bruyne (8e) a ouvert la marque pour les Citizens et Raheem Sterling (37e) a assuré leur succès. Vincent Kompany, avec le brassard de capitaine, a signé son retour après 7 matches d’absence pour blessure. Il a joué l’entièreté de la rencontre face à l’équipe galloise de D2. Joe Bennet, le défenseur de Cardiff, a été exclu à la 90e+2. Les autres qualifiés sont West Bromwich, Hull, Brighton, Coventry, Sheffield United, Southampton, Wigan, Leicester, Manchester United, Sheffield Wednesday et Chelsea. Les Blues se sont imposés 3-0 plus tôt dans la journée face à Newcastle grâce à un doublé de Michy Batshuayi.

Quatre rencontres s’étant terminées par un partage seront rejouées mardi et mercredi prochains.

Source: Belga