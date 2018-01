Jupiler Pro League – Lokeren décroche son premier succès de l’année à Ostende

Lokeren a décroché son premier succès de l’année (2-3) à Ostende dimanche dans le cadre du match de clôture de la 24e journée du championnat de Belgique. Zarko Tomasevic a ouvert la marque pour les Kustboys (21e, 1-0) mais Amine Banchaib (36e, 1-1), Steve De Ridder (54e, 1-2) et Robin Soder (79e, 1-3) ont donné les trois points à Lokeren malgré un dernier sursaut de Joseph Akpala (89e, 2-3). Au classement, Lokeren (27 points) prend la 13e place à Ostende (25). Pour la première fois depuis le 21 octobre 2017, Franck Berrier a retrouvé sa place de titulaire à Ostende. Le milieu a signé ce retour en lançant en profondeur Zinho Gano, qui a manqué la première occasion de la rencontre (8e). Les Kustboys ont encore obligé Davino Verhulst à sauver son camp notamment sur un envoi de Richairo Zivkovic (10e). Le gardien de Lokeren n’a pu rien faire quand sur un coup de coin, Sébastien Siani a projeté le ballon devant le but où se trouvait Tomasevic (21e, 1-0). Ostende a encore eu deux belles opportunités mais Zivkovic a donné le ballon dans les mains de Verhulst (27e) et Gano a enlevé sa reprise (31e). Ainsi au moment où Lokeren semblait souffrir le plus, Soder a devancé deux défenseurs ostendais pour donner le ballon à Benchaib, seul devant le but (35e, 1-1). Ostende a alors repris l’initiative mais n’a pas frappé juste et a éprouvé des difficultés à contrer les assauts lokerenois.

La seconde période a débuté en fanfare pour Lokeren avec Guus Hupperts (49e), De Ridder (51e) et Benchaib (52e), qui ont perdu leurs duels face à William Dutoit. Mais le gardien français n’a rien pu faire sur la quatrième tentative waeslandienne signée De Ridder (54e, 1-2). Si lors des 45 premières minutes, on avait eu des occasions des deux côtés, cela n’a pas été le cas jusqu’à la montée au jeu d’Akpala à la place de Berrier (63e). La première réaction ostendaise est intervenue sur une passe en profondeur de Fernado Canesin pour Gano (73e).

Rayon efficacité, les Lokerenois étaient un cran au-dessus, particulièrement Soder. Après voir distillé deux passes décisives, le Suédois a marqué son but (79e, 1-3). Pendant que la Versluys Arena se vidait, Akpala a réduit la marque en vain (89e, 2-3).

Source: Belga