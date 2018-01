Euro de handball – L’Espagne décroche son premier titre européen en battant la Suède en finale de l’Euro

L’Espagne a remporté son premier titre continental. Après quatre finales perdues, les Espagnols ont vaincu le signe indien, prenant la mesure de la Suède (29-23) en finale de l’Euro de handball, dimanche à l’Arena Zagreb en Croatie. Pour ce faire, l’Espagne a pu compter sur David Balaguer, auteur de 6 réalisations, et sur son gardien, auteur de nombreux arrêts. Les hommes de Jordi Ribera ont connu deux revers au cours du tournoi, contre le Danemark (22-25) et la Slovénie (26-31). Mais ils restaient sur une victoire probante face aux Allemands, tenants du titre (31-27) mercredi, et surtout une démonstration (27-23) contre la France, championne du monde, vendredi.

Après une 3e place en 2014 et une médaille d’argent en 2016, les Espagnols remportent donc leur premier titre majeur.

La Suède, pour la première fois en finale depuis 2002, n’a donc pas réussi à ajouter un cinquième sacre européen à son palmarès.

Plus tôt dans la journée, la France a pris le bronze après une victoire 32-29 devant le Danemark.

Source: Belga